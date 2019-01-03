 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Афганистане восемь военнослужащих погибли при нападении талибов

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Восемь сотрудников правоохранительных органов Афганистана погибли, четверо пострадали в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Баглан.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Pajhwok, об этом заявил член совета провинции Сафдар Мохсени.

    Боевики напали на контрольно-пропускной пункт накануне вечером и забрали с собой оружие и боеприпасы.

    В ходе нападения также были ранены трое боевиков "Талибана", отметил Мохсени.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi