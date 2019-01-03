В Афганистане восемь военнослужащих погибли при нападении талибов

https://report.az/storage/news/e8205ba1b0e583537d692c0f49e0d7d5/931a908a-e1c3-42bb-8deb-dda487bbba63_292.jpg
Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Восемь сотрудников правоохранительных органов Афганистана погибли, четверо пострадали в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Баглан.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Pajhwok, об этом заявил член совета провинции Сафдар Мохсени.
Боевики напали на контрольно-пропускной пункт накануне вечером и забрали с собой оружие и боеприпасы.
В ходе нападения также были ранены трое боевиков "Талибана", отметил Мохсени.
News DepartmentАвтор новости