В Афганистане в результате нападения талибов погибли 18 силовиков

По меньшей мере 18 сотрудников госбезопасности Афганистана погибли минувшей ночью в провинции Кундуз в боях с радикальным движением "Талибан", передает Report со ссылкой на ТАСС.

В результате нападений талибов на контрольно-пропускные пункты были убиты 15 солдат и три сотрудника полиции.

Также десять солдат были похищены утром в округе Имам Сахиб на севере провинции близ границы с Таджикистаном.

Ранее представитель "Талибана" сообщил о завершении периода "снижения уровня насилия" и возобновлении военных действий против правительственных войск Афганистана.