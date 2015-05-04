Боевики атаковали пост военных в Афганистане, 17 солдат погибли

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 17 солдат погибли в понедельник при нападении боевиков на КПП в северо- восточной провинции Бадахшан в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные власти.

По их данным, нападение было совершено в уезде Вардож поздно ночью. Еще 20 солдат в настоящее время числятся пропавшими без вести, передало агентство Хама Пресс.

По данным Associated Press, ответственность за произошедшее взяло на себя движение "Талибан".