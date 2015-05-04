 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Боевики атаковали пост военных в Афганистане, 17 солдат погибли

    Нападение было совершено в уезде Вардож поздно ночью

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 17 солдат погибли в понедельник при нападении боевиков на КПП в северо- восточной провинции Бадахшан в Афганистане.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные власти.

    По их данным, нападение было совершено в уезде Вардож поздно ночью. Еще 20 солдат в настоящее время числятся пропавшими без вести, передало агентство Хама Пресс.

    По данным Associated Press, ответственность за произошедшее взяло на себя движение "Талибан".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi