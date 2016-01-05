В Афганистане разбился военный вертолет

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ На юге Афганистана в провинции Гильменд разбился вертолет.

Как сообщает Report, информацию распространило агентство Синьхуа.

Отмечается, что о жертвах и пострадавших информации пока нет.

По предварительной версии, вертолет принадлежал иностранным военным, участвующим в поддержке операции правительственных сил безопасности против боевиков.

Отметим, что это уже вторая авиакатастрофа в стране с начала года. Первый раз вертолет разбился 3 января. Вертолет Ми-17 Вооруженных сил Афганистана разбился в восточной провинции Логар. Тогда погибли трое военнослужащих, двое пострадали. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.