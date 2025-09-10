ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Катар Средний коридор Протесты во Франции
    В Афганистане разбился вертолет с министром и губернатором провинции

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 23:32
    Вертолет с министром горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Хедаятуллой Бадри и губернатором провинции Гор Хаятуллой Мубараком на борту потерпел крушение.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Pajhwok со ссылкой на пресс-секретаря Х.Мубарака - Расаса Бадри.

    "Вертолет потерпел крушение в районе Налбандан округа Тулак провинции [Гор]. Никто не пострадал", - говорится в материале.

    По словам пресс-секретаря губернатора, причиной падения стала техническая неисправность вертолета. Бадри отметил, что министр в компании губернатора планировали посетить свинцовый рудник в округе, в котором произошел инцидент.

    В статье также приводятся данные представителя минобороны Афганистана Инаятуллы Хаваризми, который написал в соцсетях о том, что вертолет во время полета врезался в гору.

    Əfqanıstanda göyərtəsində nazir və qubernatorun olduğu helikopter qəzaya uğrayıb

