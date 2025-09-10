В Афганистане разбился вертолет с министром и губернатором провинции

Вертолет с министром горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Хедаятуллой Бадри и губернатором провинции Гор Хаятуллой Мубараком на борту потерпел крушение.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Pajhwok со ссылкой на пресс-секретаря Х.Мубарака - Расаса Бадри.

"Вертолет потерпел крушение в районе Налбандан округа Тулак провинции [Гор]. Никто не пострадал", - говорится в материале.

По словам пресс-секретаря губернатора, причиной падения стала техническая неисправность вертолета. Бадри отметил, что министр в компании губернатора планировали посетить свинцовый рудник в округе, в котором произошел инцидент.

В статье также приводятся данные представителя минобороны Афганистана Инаятуллы Хаваризми, который написал в соцсетях о том, что вертолет во время полета врезался в гору.