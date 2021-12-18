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В Афганистане произошел взрыв, есть погибший и раненые

В Афганистане произошел взрыв, есть погибший и раненые По меньшей мере один человек погиб, трое получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в столице Афганистана Кабуле.
Другие страны
18 декабря 2021 г. 19:31
В Афганистане произошел взрыв, есть погибший и раненые

По меньшей мере один человек погиб, трое получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в столице Афганистана Кабуле.

Как передает Report, об этом сообщила афганская радиостанция Salam Watandar со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что инцидент зафиксирован на перекрестке Барки в густонаселенном втором районе безопасности Кабула в результате детонации магнитной мины, которая была прикреплена к автомобилю.

Между тем назначенные захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан" представители МВД Афганистана утверждают, что случай произошел вследствие взрыва баллона с газом, который местные жители перевозили в легковом автомобиле.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda partlayış baş verib, ölən və yaralananlar var

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