В Афганистане произошел взрыв, есть погибший и раненые

По меньшей мере один человек погиб, трое получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в столице Афганистана Кабуле.

По меньшей мере один человек погиб, трое получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в столице Афганистана Кабуле.

Как передает Report, об этом сообщила афганская радиостанция Salam Watandar со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что инцидент зафиксирован на перекрестке Барки в густонаселенном втором районе безопасности Кабула в результате детонации магнитной мины, которая была прикреплена к автомобилю.

Между тем назначенные захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан" представители МВД Афганистана утверждают, что случай произошел вследствие взрыва баллона с газом, который местные жители перевозили в легковом автомобиле.