В Афганистане при разрыве снаряда погибли пять человек

Пять мирных жителей, в том числе три ребенка и две женщины, погибли при разрыве минометного снаряда в провинции Забуль на юге Афганистана.

Пять мирных жителей, в том числе три ребенка и две женщины, погибли при разрыве минометного снаряда в провинции Забуль на юге Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.

Так, снаряд попал в жилой дом в городе Калат, административном центре указанной провинции. Медики заявили, что еще 14 человек получили ранения в результате инцидента. В настоящее время пострадавшие находятся в критическом состоянии.

По словам представителя местной полиции, минометный снаряд был выпущен боевиками движения "Талибан".

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.