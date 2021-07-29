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В Афганистане при разрыве снаряда погибли пять человек

В Афганистане при разрыве снаряда погибли пять человек Пять мирных жителей, в том числе три ребенка и две женщины, погибли при разрыве минометного снаряда в провинции Забуль на юге Афганистана.
Другие страны
29 июля 2021 г. 22:49
В Афганистане при разрыве снаряда погибли пять человек

Пять мирных жителей, в том числе три ребенка и две женщины, погибли при разрыве минометного снаряда в провинции Забуль на юге Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщает афганский телеканал Tolo News со ссылкой на полицию.

Так, снаряд попал в жилой дом в городе Калат, административном центре указанной провинции. Медики заявили, что еще 14 человек получили ранения в результате инцидента. В настоящее время пострадавшие находятся в критическом состоянии.

По словам представителя местной полиции, минометный снаряд был выпущен боевиками движения "Талибан".

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

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