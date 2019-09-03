В Афганистане погибло 5, пострадало более 70-ти человек

При взрыве в столице Афганистана погибло 5, пострадало более 70-ти человек.

Не менее 74-х человек получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего в понедельник в Кабуле.

Как предаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TOLOnews со ссылкой на источники.

Взрыв произошёл неподалёку от района, в котором расположены правительственные здания и иностранные дипмиссии. Как сообщили в МВД страны, на воздух взлетел начинённый взрывчаткой автомобиль. После этого произошло возгорание стоящей рядом цистерны с горючим. Повреждены несколько домов.

Как отмечает TOLOnews, ответственность за взрыв взяло на себя радикальное афганское движение "Талибан". По данным телеканала, после происшествия в районе были слышны выстрелы.