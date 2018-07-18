В Афганистане погибли двое американских военнослужащих

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере двое военнослужащих армии США погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в центральной афганской провинции Майдан-Вардаг, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По словам пресс-секретаря губернатора региона Абдулрахмана Мангала, талибы накануне атаковали позиции подразделения США в районе населенного пункта Зиулат в уезде Джальрез, убив не менее двух военнослужащих американской армии.

А.Мангал рассказал, что после этого авиация США нанесла бомбовый удар по школе, где находились боевики, полностью разрушив здание, в результате чего погибли несколько талибов.