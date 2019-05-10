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В Афганистане погибли 24 военных

В Афганистане погибли 24 военных

В результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на ряд КПП на северо-западе Афганистана по меньшей мере погибли 24 военных, 11 получили ранения, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В частности, нападения произошли в провинции Бадгис.

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