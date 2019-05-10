В Афганистане погибли 24 военных

В Афганистане погибли 24 военных

10 мая, 2019 17:41

https://report.az/storage/news/419a8b9a262f5ecbf1b9c6c2100b825b/190b9b6c-d14a-4f54-babb-6f5ee0fce760_292.jpg В результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" на ряд КПП на северо-западе Афганистана по меньшей мере погибли 24 военных, 11 получили ранения, передает Report со ссылкой на ТАСС. В частности, нападения произошли в провинции Бадгис.

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