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    В Афганистане ликвидированы 15 талибов

    Армия страны нанесла авиаудар по боевикам на востоке страны

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Не менее 15 боевиков ликвидированы в результате авиаударов в восточной афганской провинции Вардак.

    Как передает Report, об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Министерство обороны Афганистана.

    «В районе Сайед Абад в провинции Вардак уничтожены 15 боевиков, в том числе один из полевых командиров», — говорится в сообщении военного ведомства.

    Как уточняется, уничтоженные боевики были ответственны за повреждение высоковольтной линии электропередач.

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