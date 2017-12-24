В Афганистане ликвидированы 15 талибов

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Не менее 15 боевиков ликвидированы в результате авиаударов в восточной афганской провинции Вардак.

Как передает Report, об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Министерство обороны Афганистана.

«В районе Сайед Абад в провинции Вардак уничтожены 15 боевиков, в том числе один из полевых командиров», — говорится в сообщении военного ведомства.

Как уточняется, уничтоженные боевики были ответственны за повреждение высоковольтной линии электропередач.