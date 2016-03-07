​В Афганистане ликвидированы 15 боевиков ИГ

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Власти района Ачин восточной афганской провинции Нангархар заявили о ликвидации 15 боевиков террористической группировки "Исламское государство". Как передает Report со ссылкой на Pajhwok News, об этом заявил начальник окружной полиции Гаджи Халиб Муджахид.

Никто из гражданских лиц при проведении операции не пострадал.

Ранее сообщалось, что армия Афганистана уничтожила порядка 50 боевиков "Исламского государства" на востоке страны.