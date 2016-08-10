В аэропорту Майами произошла стрельба

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Стрельба с участием двух человек произошла около Международного аэропорта Майами в американском штате Флорида, сообщает Report cо ссылкой на телеканал NBC Miami.

По данным телеканала, инцидент произошел на парковке для сотрудников аэропорта.

По данным СМИ, полиция и спасательная служба пока не подтвердили информацию о возможных жертвах, но на видеозаписи с вертолета можно увидеть тела двух человек на парковке к юго-востоку от здания аэропорта.