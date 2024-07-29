В аэропорту Лондона задержали экоактивистов при попытке заблокировать вылет

Семь активистов экологического движения Just Stop Oil задержаны в Лондоне после попытки заблокировать работу пассажирского терминала аэропорта Gatwick.

Семь активистов экологического движения Just Stop Oil задержаны в Лондоне после попытки заблокировать работу пассажирского терминала аэропорта Gatwick.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News.

"Небольшое число демонстрантов были задержаны и выдворены из аэропорта", - сообщил представитель аэропорта, добавив, что все службы Gatwick работают в обычном режиме.

Сообщается, что активисты, которые сели при входе в зону предполетного досмотра, поставили между собой коробки с логотипом движения. Внутри них они разместили замки, которыми сковали свои руки, чтобы затруднить охранникам задачу прекратить сидячую акцию протеста.

На сайте Just Stop Oil сказано о том, что требованиями протестующих было заставить политических лидеров принять "быстрые и решительные меры" по защите населения от "последствий ухудшения климатических условий".