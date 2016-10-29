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    В аэропорту Чикаго загорелся самолет

    Все пассажиры были эвакуированы

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Авиалайнер компании American Airlines, на борту которого находился 161 пассажир и десять членов экипажа, загорелся в международном аэропорту О'Хара в Чикаго (штат Иллинойс).

    Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NBC.

    По информации, в результате инцидента никто не пострадал.

    По ее данным, самолет должен был вылететь в Майами (штат Флорида). По предварительным данным, имели место неполадки в работе двигателя самолета. Все пассажиры были эвакуированы.

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