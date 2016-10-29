В аэропорту Чикаго загорелся самолет

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Авиалайнер компании American Airlines, на борту которого находился 161 пассажир и десять членов экипажа, загорелся в международном аэропорту О'Хара в Чикаго (штат Иллинойс).

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NBC.

По информации, в результате инцидента никто не пострадал.

По ее данным, самолет должен был вылететь в Майами (штат Флорида). По предварительным данным, имели место неполадки в работе двигателя самолета. Все пассажиры были эвакуированы.