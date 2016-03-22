​В аэропорту Брюсселя обнаружили тело террориста с автоматом - ФОТО

Баку. 22 Марта. REPORT.AZ/ В объектив камер наблюдения попали подозреваемые в организации теракта в аэропорту Брюсселя. Двое мужчин были замечены незадолго до взрывов в зоне вылета.

Как передает Report, судя по снимку, появившемуся на страницах местных СМИ, оба идут с тележками, груженными багажом.

Позднее бельгийская полиция обнаружила тело одного из террористов, устроившего взрыв в аэропорту. Рядом с ним был найден автомат Калашникова.

Отмечается, что полиция Брюсселя по всему городу уничтожает подозрительные сумки и свертки. Горожане принимают звуки подрывов за новые теракты.

Сегодня в аэропорту Брюсселя прогремело два взрыва. Затем взрыв прогремел на станции метро «Маальбек» в столице Бельгии. По официальным данным, жертвами терактов стали 26 человек. В то же время общественная вещательная компания VRT сообщает о 34 погибших: 20 в метро, 14 – в аэропорту Брюсселя.