Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ В административном центре Актюбинской области городе Актобе Казахстана проводится антитеррористическая операция, есть погибшие и раненые.

Как передает Report, об этом сообщает официальный представитель МВД республики Алмас Садубаев.

По его словам, в городе произошло нападение неизвестных лиц на два оружейных магазина, а также на воинскую часть Национальной гвардии, в результате чего "убит продавец одного из магазинов, один человек ранен".

"В воинской части при отражении нападения погиб офицер и один военнослужащий-контрактник. Девять военнослужащих ранены", - сообщил Садубаев.

По информации официального представителя МВД, задержан один из нападавших, трое убиты, один ранен. Нескольким преступникам удалось скрыться, проводятся меры по их задержанию.

"Нападавшие предположительно являются приверженцами радикальных нетрадиционных религиозных течений", - отметил Садубаев.

По информации МВД республики, в Актобе "объявлен режим антитеррористических операции". "Приостановлена работа увеселительных заведений и общественного транспорта. Гражданам не рекомендуется выходить из дома", - сообщил официальный представитель ведомства.