В 9 городах Италии из-за жары введен максимальный уровень опасности

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Министерство здравоохранения Италии присвоило в понедельник максимальный "красный" уровень опасности девяти городам страны в связи с аномальной жарой, которая вернулась на этой неделе на Апеннины.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, присвоение "красного" уровня опасности означает, что летний зной представляет угрозу для людей, даже не имеющих серьезных проблем со здоровьем.

Согласно информации, размещенной на сайте минздрава, наивысший уровень опасности на ближайшие три дня присвоен Риму, Бари, Кальяри, Кампобассо, Палермо, Перудже, Реджо-ди-Калабрия и Латине. В понедельник "красный" уровень также был присвоен и Мессине, а в среду - Больцано и Витербо.

По прогнозам синоптиков, 40-градусный зной ожидается в среду в Кальяри, на отметку в 39 градусов столбики термометра поднимутся в Больцано и Латине, в Риме же в ближайшие дни термометры покажут 36-37 градусов.





