​В 2014 году зафиксированы самые высокие температуры воздуха за 135 лет

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Ученые из Соединенных Штатов Америки продолжают фиксировать рекордные показатели температур по всей планете, а так же уверяют, что подошедший к концу год, станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений, которые длятся на протяжении уже 135 лет.

Как передает Report, стоит отметить, что в прошлом месяце средний показатель температуры равнялся 14,74 градусам по Цельсию, что является рекордной цифрой для десятого месяца за все 135 лет.

Ученые заявляют, что средняя температура за текущее столетие повысилась на 0,6 градуса по Цельсию, если сравнивать показатели с прошлым веком. Исследователи уверяют, что основная проблема – это парниковый эффект, который возникает в результате попадания углекислого газа в атмосферу планеты, его концентрация так же оказалась рекордной за последнее столетие.