В 14 штатах США открылись участки для голосования в "супервторник"

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Участки для голосования открылись во вторник утром в CША, где в 14 штатах проходит так называемый "супервторник", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Главное событие этого дня – праймериз Демократической партии, на которых будут распределены 1 357 делегатов на партийный съезд. Делегаты поддерживают конкретного кандидата. Они в июле этого года выберут единого претендента от Демократической партии на президентское кресло, который выступит против республиканца Дональда Трампа в ноябре.

Это примерно треть от 3 979 избираемых делегатов съезда. Еще 771 человек – это так называемые суперделегаты, которые не избираются и не обязаны заранее обозначать свои предпочтения. К их числу относятся члены конгресса, губернаторы, бывшие президенты, партийные лидеры, избранные чиновники. Самое большое число делегатов разыгрывается в Калифорнии, Техасе и Северной Каролине.

Перед "супервторником" два демократа – Пит Буттиджич и Эми Клобушар - вышли из гонки, поддержав кандидата от партийного истеблишмента бывшего вице-президента США Джо Байдена. Его главный соперник – Берни Сандерс, который до того по итогам праймериз в четырех штатах лидировал по числу полученных делегатов.

Для победы на партийном съезде кандидат должен будет заручиться поддержкой более половины избираемых делегатов, то есть 1 991 человека. Если этот результат будет оспорен, то состоится второе голосование, где уже примут участие и суперделегаты. Тогда кандидат должен получить более половины голосов всех участников, то есть более 2 375 голосов.