“Супервторник” на президентских выборах в США: почему он так важен

© KEPR https://report.az/storage/news/1605fe00825a597acb4e44c5529c0461/817019b2-806e-4381-83dc-034d1eb4ca7f_292.jpg

3 марта кампания по выборам президента США вступает в новую фазу. После того, как в феврале кандидаты соревновались поочередно в четырех небольших штатах, предвыборная гонка охватит сразу более десятка штатов, которые в этот день проголосуют за своего кандидата, cообщает Report со ссылкой на Share America.

Обе главные политические партии, Республиканская и Демократическая, приблизятся к тому, чтобы решить, кто станет их кандидатами на всеобщих выборах президента США 3 ноября этого года. Так как президент Дональд Трамп будет добиваться переизбрания, в этом году некоторые штаты отказались от проведения у себя республиканских праймериз. У демократов же за партийную номинацию продолжают бороться шесть кандидатов. Для независимых кандидатов и кандидатов от других политических партий для внесения в ноябре в избирательные бюллетени предусмотрены другие правила.

На американском политическом сленге 3 марта называют "Супервторником". В выборах примут участие и избиратели Американского Самоа, территории, включенной в состав США, а также демократы, проживающие за рубежом. Результаты важны, как в количественном отношении, так и в качественном: чтобы увеличить свои шансы стать единым кандидатом от демократов, участники предвыборной гонки хотят привлечь на свою сторону как можно большее число делегатов июльского общенационального съезда, который пройдет в Милуоки в штате Висконсин.

В Супервторник решается, за кого отдадут свои голоса более чем треть всех делегатов. За первые четыре праймериз и кокуса определились предпочтения 155 делегатов, и это намного меньше, чем определится 3 марта.

“Это первая крупная проверка сил кандидатов, их готовности к общенациональной кампании, – заявила профессор государственного управления из Университета Аризоны Барбара Норрандер, автор книги ‘Несовершенные праймериз’ (The Imperfect Primary). – Она покажет уровень поддержки кандидатов в целом по стране”.

Не случайно, что в ходе длящегося месяцы процесса определения единого кандидата такое большое количество штатов решили проводить свои праймериз в один день. Партийные лидеры выбрали четыре первых штата, которым было разрешено провести выборы в феврале (Айова, Нью-Гэмпшир, Невада и Южная Каролина). 3 марта – это первый день, с которого голосовать могут и все остальные штаты.

Определение результатов

Заработанные на демократических праймериз голоса распределяются пропорционально. Это значит, что любой кандидат, получивший в определенном штате как минимум 15% голосов, может рассчитывать на поддержку делегатов от этого штата. По словам Барбары Норрандер, после 3 марта они с большей точностью смогут определить, где у них больше шансов на победу.

И не только поэтому так важен Супервторник – он придает предвыборной кампании новый импульс, вновь привлекает к ней внимание, открывает для победителей дополнительные возможности для сбора средств. После того, как в феврале кандидаты были сосредоточены на лишь на первых четырех штатах, теперь, по мнению профессора политологии из Колледжа в Вайсе Университета Вирджинии Хитер Эванс, у них появится шанс оценить свои перспективы в общенациональном масштабе. Станет ясно, способны ли они найти поддержку групп избирателей, весьма разнообразных с точки зрения демографии, а также в так называемых “колеблющихся” штатах (англ. – Swing States), все без исключения выборщики в которых традиционно голосуют за победившего в них кандидата, что нередко вносит решающий вклад в его общую победу.

В отличие от демократических праймериз 2008 и 2016 годов, в 2020 году у избирателей больший выбор. После 3 марта некоторые кандидаты могут выбыть из борьбы, если убедятся, что у них нет шансов на общую победу. Барбара Норрандер утверждает: “Они могут помочь своей партии создать коалицию в пользу кого-то из остающихся кандидатов, так как не захотят ‘сжигать за собой мосты’”.