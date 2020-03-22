​Узбекистан закроет границу из-за коронавируса

Власти Узбекистана приняли решение с 23 марта закрыть границу из-за распространения COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщает в воскресенье оперативный штаб при кабмине страны.

"С 00:01 23 марта для всех лиц (кроме граждан других стран, выезжающих из Узбекистана) закрываются имеющиеся пункты пропуска границы", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперативного штаба.

По данным минздрава страны, 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, был выявлен первый в республике случай COVID-19. К утру воскресенья число зараженных увеличилось до 42.