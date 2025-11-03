Узбекистан вводит безвизовый режим для граждан США

Узбекистан с 1 января 2026 года вводит безвизовый режим для граждан США.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, соответствующий указ "О мерах по резкому увеличению потока туристов и стремительному расширению объема туристических услуг в 2025–2026 годах, а также повышению роли и значения туризма в экономике" подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Согласно документу, американские граждане смогут находиться на территории Узбекистана без визы сроком до 30 дней с момента въезда в страну.

Данный шаг направлен на укрепление двусторонних отношений, стимулирование туристического обмена и развитие международного имиджа страны как открытого и гостеприимного направления для путешествий, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Шавкат Мирзиёев и президент США Дональд Трамп встретятся на следующей неделе в Вашингтоне.