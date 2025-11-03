Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Узбекистан вводит безвизовый режим для граждан США

    
    • 03 ноября, 2025
    • 22:23
    Узбекистан с 1 января 2026 года вводит безвизовый режим для граждан США.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, соответствующий указ "О мерах по резкому увеличению потока туристов и стремительному расширению объема туристических услуг в 2025–2026 годах, а также повышению роли и значения туризма в экономике" подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

    Согласно документу, американские граждане смогут находиться на территории Узбекистана без визы сроком до 30 дней с момента въезда в страну.

    Данный шаг направлен на укрепление двусторонних отношений, стимулирование туристического обмена и развитие международного имиджа страны как открытого и гостеприимного направления для путешествий, говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что Шавкат Мирзиёев и президент США Дональд Трамп встретятся на следующей неделе в Вашингтоне.

