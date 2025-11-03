İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Özbəkistan ABŞ vətəndaşları üçün vizasız rejim tətbiq edəcək

    Digər ölkələr
    • 03 noyabr, 2025
    • 22:52
    Özbəkistan ABŞ vətəndaşları üçün vizasız rejim tətbiq edəcək

    Özbəkistan 2026-cı il yanvarın 1-dən ABŞ vətəndaşları üçün vizasız rejim tətbiq edəcək.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev turizmlə bağlı müvafiq fərman imzalayıb.

    Sənədə əsasən, ABŞ vətəndaşları ölkəyə daxil olduqları tarixdən etibarən Özbəkistanda 30 günə qədər vizasız qala biləcəklər.

    Bəyanatda bildirilib ki, bu addım ikitərəfli münasibətlərin gücləndirilməsinə, turist mübadiləsinin stimullaşdırılmasına və ölkənin açıq və qonaqpərvər səyahət məkanı kimi beynəlxalq imicinin inkişaf etdirilməsinə yönəlib.

    Daha əvvəl Mirziyoyevin ABŞ prezidenti Donald Trampla gələn həftə Vaşinqtonda görüşəcəyi bildirilib.

