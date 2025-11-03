Özbəkistan ABŞ vətəndaşları üçün vizasız rejim tətbiq edəcək
Digər ölkələr
- 03 noyabr, 2025
- 22:52
Özbəkistan 2026-cı il yanvarın 1-dən ABŞ vətəndaşları üçün vizasız rejim tətbiq edəcək.
"Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev turizmlə bağlı müvafiq fərman imzalayıb.
Sənədə əsasən, ABŞ vətəndaşları ölkəyə daxil olduqları tarixdən etibarən Özbəkistanda 30 günə qədər vizasız qala biləcəklər.
Bəyanatda bildirilib ki, bu addım ikitərəfli münasibətlərin gücləndirilməsinə, turist mübadiləsinin stimullaşdırılmasına və ölkənin açıq və qonaqpərvər səyahət məkanı kimi beynəlxalq imicinin inkişaf etdirilməsinə yönəlib.
Daha əvvəl Mirziyoyevin ABŞ prezidenti Donald Trampla gələn həftə Vaşinqtonda görüşəcəyi bildirilib.
Son xəbərlər
22:57
"Sabah"ın baş məşqçisi: "Yaxşıya doğru dəyişəcəyimizə inanıram"Futbol
22:52
Özbəkistan ABŞ vətəndaşları üçün vizasız rejim tətbiq edəcəkDigər ölkələr
22:48
BMT TŞ-yə sədirlik Syerra-Leoneyə keçibDigər ölkələr
22:31
NBC: ABŞ-də demokratlar Pelosinin siyasətdən getməsinə hazırlaşırDigər ölkələr
22:22
İraqın Baş naziri xarici qoşunların gələn il ölkədən çıxarılmasını gözləyirDigər ölkələr
22:16
Ermənistan prezidenti BMT sammitində iştirak etmək üçün Qətərə səfər edibRegion
22:12
Kaxaber Sxadadze: "Qəbələ" klubu öz oyununun nəticəsini görəcək"Futbol
22:04
Sumqayıtda gənc cüdoçular arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi keçiriləcəkFərdi
22:02