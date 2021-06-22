Узбекистан вновь ввел обязательные тесты на коронавирус при въезде в страну

Спецкомиссия Узбекистана по борьбе с коронавирусом вновь ввела обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для всех въезжающих в страну.

Спецкомиссия Узбекистана по борьбе с коронавирусом вновь ввела обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для всех въезжающих в страну.

Как передает Report, об этом сегодня сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья по решению спецкомиссии вводит систему обязательного тестирования всех лиц, въезжающих в Республику Узбекистан через пограничные пункты пропуска, методом полимеразной цепной реакции", - говорится в сообщении.

В связи с поэтапным ослаблением карантинных ограничений с 15 марта текущего года обязательное проведение ПЦР-тестов для всех въезжающих в республику было отменено, при пересечении границы достаточно было представить справку на русском или английском языках об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не ранее чем за 72 часа до въезда в Узбекистан. Теперь в дополнение к полученной за рубежом справке необходимо будет в течение семи суток сдать уже в Узбекистане повторный ПЦР-тест.