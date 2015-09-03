​Уточненная выплата Франции за "Мистрали" составила менее 1 млрд. евро

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Франция уточнила сумму выплат России за вертолетоносцы типа «Мистраль».

Как передает Report, точную сумму составили 949,755 евро.

Законопроект о ратификации соглашения между Францией и Россией размещен на сайте французской нижней палаты парламента. Проект закона будет рассмотрен комиссией по международным делам французского парламента 16 сентября.

Соглашение было подписано в российской столице 5 августа спецпредставителем Франции по проблеме «Мистралей» Луи Готье и вице-премьером России Дмитрием Рогозиным.

Кроме того, в соглашении указано, что понесшие возможные убытки третьи стороны не могут претендовать на компенсации.