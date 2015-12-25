Утечка газа в США привела к переселению более двух тысяч семей

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Утечка из хранилища природного газа вызвала вынужденное переселение более двух тысяч семей в американском штате Калифорния, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Хранилище газа, рядом с которым находится населенный пункт Портер-Ранч, является одним из крупнейших в стране. Утечка на объекте была выявлена еще в конце октября.

Согласно судебному соглашению, инициированному властями Лос-Анджелеса, газовая компания SoCal Gas обязана предоставить временное жилье всем жителям Портер-Ранч, пожелавшим переселиться. По данным AFP, пока такой возможностью покинуть городок воспользовались более двух тысяч семей, сотни других поменяли место проживания самостоятельно.

Компания заявляет, что на окончательную ликвидацию утечки потребуется еще несколько месяцев, настаивая на том, что метан быстро растворяется в воздухе и не грозит человеческому здоровью.