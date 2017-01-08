Установлена личность устроившего теракт в ночном клубе Стамбула

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов Стамбула выяснили имя и гражданство устроившего стрельбу в ночном клубе Reina ночью 31 декабря.

Как передает Report, об этом сoобшил Milliyet.

По данным, огонь по посетителям открыл уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов.

Полиция восстановила картину произошедшего. Машарипов вошел в ночной клуб и выпустил в его посетителей 180 пуль. После этого он ушел на кухню, где переоделся и сумел незамеченным покинуть здание.

Отметим, что в результате стрельбы в ночном клубе Reina в стамбульском районе Ортакёй погибли 39 человек. Среди жертв граждане Саудовской Аравии, Ливана, Катара, Израиля, Иордании.