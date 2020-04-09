Ущерб мировой экономике от коронавируса составит более 5 трлн. долларов

Суммарный ущерб для мировой экономики из-за распространения нового коронавируса составит более 5 трлн. долларов США в течение двух лет.

Как передает Report со со ссылкой на ТАСС, такие экспертные оценки привело в среду агентство Bloomberg.

В публикации отмечается, что "мир вступает в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов в свете того, что из-за вируса власти предписали частному бизнесу прекратить работу, а людям сидеть дома". "Хотя спад, согласно прогнозам, будет непродолжительным, экономикам стран потребуется время, чтобы наверстать упущенное", - подчеркивается в материале.

В публикации приводится мнение главного экономиста банковской компании Citigroup Кэтрин Ман. Она полагает, что ущерб для мировой экономики превысит 5 трлн. долларов США

Эксперты банка JPMorgan Chase оценивают указанный показатель в 5,5 трлн. долларов США. Они отмечают, что в развитых странах будет экономический спад, сравнимый с теми, которые имели место в 2008-2009 годах и 1974-1975 годах.

Специалисты американского банка Morgan Stanley считают, что в развитых странах показатели ВВП вернутся к докризисному уровню только в третьем квартале 2021 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.