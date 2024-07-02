Ураган пятой категории "Берил" приближается к берегам Мексики

Ураган пятой категории "Берил" 4 июля достигнет побережья Мексики в районе полуострова Юкатан.

Ураган пятой категории "Берил" 4 июля достигнет побережья Мексики в районе полуострова Юкатан.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Национальной метеорологической службы Мексики.

"Ожидается, что начиная с четверга, воздушные массы "Берил" вызовут интенсивные, местами проливные дожди, сильные порывы ветра и высокие волны на полуострове Юкатан", - отметили метеорологи.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал население внимательно следить за предупреждениями соответствующих служб и следовать их рекомендациям.

"Если будет выпущено уведомление об эвакуации, мы подготовим транспорт, все необходимое", - указал мексиканский лидер.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США ранее сообщил, что ураган "Берил", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной, пятой категории. По его данным, максимальная скорость порывов ветра достигает 71 м/с, что соответствует пятой категории по шкале Саффира - Симпсона, которая характеризует ураганы максимальной силы. "Берил" в настоящее время находится в районе Пуэрто-Рико и продолжает движение на северо-запад.