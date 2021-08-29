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Ураган "Ида" может стать для США сильнейшим за последние полтора века

Ураган "Ида" может стать для США сильнейшим за последние полтора века Власти американского штата Луизиана опасаются, что ураган "Ида", надвигающийся на его побережье, станет сильнейшим по меньшей мере за последние полтора столетия.
Другие страны
29 августа 2021 г. 02:56
Ураган Ида может стать для США сильнейшим за последние полтора века

Власти американского штата Луизиана опасаются, что ураган "Ида", надвигающийся на его побережье, станет сильнейшим по меньшей мере за последние полтора столетия.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на пресс-конференции губернатор штата Джон Бел Эдвардс.

"Мы можем сказать, что этот ураган будет сильнейшим для Луизианы по крайней мере с 1850-х годов", - подчеркнул губернатор штата.

По словам Эдвардса, у жителей штата остается крайне мало времени, чтобы подготовиться к удару стихии. "Необходимо принять все подготовительные меры", - обратился он к жителям Луизианы, отметив, что "погода начнет портиться со стремительной скоростью". По его словам, власти как на уровне штата, так и на федеральном уровне, делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность населения.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США выступил с предупреждением, что "Ида", образовавшийся в Атлантическом океане, усилится до высшей, четвертой, категории, когда в воскресенье достигнет побережья Луизианы.

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