 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Шесть боевиков, напавших на здание парламента Афганистана, уничтожены

    21 мирный гражданин получил ранения при атаке на парламент

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Афганская полиция уничтожила шестерых боевиков движения "Талибан", напавших на здание нижней палаты парламента, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    21 мирный гражданин получил ранения при атаке на парламент, в том числе пятеро женщин и трое детей.

    Атака, ответственность за которую взяло на себя движение "Талибан", началась со взрыва в здании нижней палате парламента в Кабуле. В это время депутаты собрались там на очередное заседание, шло выступление председателя палаты. Как сообщалось, сотрудникам спецслужб удалось вывести парламентариев и журналистов из здания живыми и невредимыми.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi