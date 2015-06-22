Шесть боевиков, напавших на здание парламента Афганистана, уничтожены

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Афганская полиция уничтожила шестерых боевиков движения "Талибан", напавших на здание нижней палаты парламента, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

21 мирный гражданин получил ранения при атаке на парламент, в том числе пятеро женщин и трое детей.

Атака, ответственность за которую взяло на себя движение "Талибан", началась со взрыва в здании нижней палате парламента в Кабуле. В это время депутаты собрались там на очередное заседание, шло выступление председателя палаты. Как сообщалось, сотрудникам спецслужб удалось вывести парламентариев и журналистов из здания живыми и невредимыми.