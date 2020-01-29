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Умерла самая старая женщина в мире

Умерла самая старая женщина в мире
© mihdasht.tj/

В Таджикистане на 127 году жизни умерла самая старая женщина в стране - Фотима Мирзокулова. 

Как передает Report, об этом сообщает администрация Аштского района.

В паспорте женщины указано, что она родилась 13 марта 1893 года. Она дважды была замужем и родила восьмерых детей. У долгожительницы осталось более 200 внуков, правнуков и праправнуков, сообщает Sputnik Таджикистан. 

Британский таблоид Daily Mail пишет, что Фотима Мирзокулова была старейшей женщиной в мире, если дата рождения в ее паспорте соответствует действительности. Однако о других документах, подтверждающих ее возраст, не сообщается.

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