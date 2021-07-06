Умер режиссер фильма "Супермен"

Американский режиссер Ричард Доннер, снявший фильм "Супермен" (Superman, 1978), первый из серии кинолент о герое с суперспособностями, скончался в возрасте 91 года

Американский режиссер Ричард Доннер, снявший фильм "Супермен" (Superman, 1978), первый из серии кинолент о герое с суперспособностями, скончался в возрасте 91 года.

Как передает Report, об этом сообщил журнал Variety.

Смерть режиссера подтвердили в его компании, однако причина смерти пока не сообщается. За свою жизнь он поставил более 70 фильмов и телесериалов, в том числе серии боевиков "Смертельное оружие" (Lethal Weapon), вестерна "Мэверик" (Maverick, 1994) и детективного триллера "Теория заговора" (Conspiracy Theory, 1997) с Мэлом Гибсоном в главной роли.