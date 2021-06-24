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Умер экс-президент Филиппин

Умер экс-президент Филиппин Скончался экс-президент Филиппин Бенигно Акино.
Другие страны
24 июня 2021 г. 08:44
Умер экс-президент Филиппин
Бенигно Акино

Скончался экс-президент Филиппин Бенигно Акино.

Как передает Report, об этом медиагруппе ABS-CBN сообщил член его семьи.

Бывшему главе государства был 61 год.

По данным издания, бывший политик был госпитализирован в одну из больниц Кесон-Сити. Он умер утром в четверг, 24 июня. Причина кончины неизвестна.

Согласно информации Manila Bulletin, Акино умер от сердечной недостаточности. Он боролся с раком легких и прошел диализ из-за болезни почек. Бывшему филиппинскому лидеру также сделали ангиопластику.

Акино являлся единственным сыном покойного сенатора Бенигно Акино-младшего и экс-лидера Филиппин Корасон Акино (с 1986 по 1992 год). Он находился на посту президента с 2010 по 2016 год. После окончания президентства он пропал из поля зрения общественности и в основном хранил молчание.

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