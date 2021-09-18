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Умер экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика

Умер экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, возглавлявший страну с 1999 по 2019 год, умер на 85 году жизни.
Другие страны
18 сентября 2021 г. 03:07
Умер экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика
Абдельазиз Бутефлика

Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика, возглавлявший страну с 1999 по 2019 год, умер на 85 году жизни.

Как передает Report, об этом сообщил алжирский государственный телеканал TV1.

"Умер бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика", - приводит телеканал заявление президентской канцелярии.

Бутефлика был избран президентом страны в 1999 году, набрав 74% голосов избирателей. После этого он еще три раза избирался на должность главы государства. По мнению ряда политологов, именно ему удалось вывести страну из так называемого черного десятилетия, когда в 1990-е годы Алжир был погружен в гражданскую войну. В частности, при Бутефлике в 2005 году на общегосударственном референдуме была принята Хартия за мир и национальное примирение, в целом положившая конец кровопролитному конфликту внутри страны.

Между тем в последние годы нахождения у власти политик имел серьезные проблемы со здоровьем, передвигаясь лишь с посторонней помощью на инвалидной коляске. После того как в феврале 2019 года Бутефлика заявил о намерении баллотироваться на пятый срок, в стране начались беспрецедентные по масштабу протесты. На этом фоне он отказался от участия в выборах, однако манифестации продолжились, что привело к острому внутриполитическому кризису. В результате 2 апреля 2019 года Бутефлика сложил с себя президентские полномочия.

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Версия на азербайджанском языке Əlcəzairin sabiq prezidenti Əbdüləziz Buteflika vəfat edib

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