Умер актер Роберт Редфорд
Другие страны
- 16 сентября, 2025
- 16:54
Актер, режиссер и продюсер Роберт Редфорд умер в возрасте 89 лет.
Как передает Report, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на его представителя.
По его словам, актер умер во сне 16 сентября в своем доме в Сандэнсе, который находится в горах штата Юта.
Редфорд был одной из самых ярких кинозвезд 1970-х годов, легко переходя от голливудской новой волны к мейнстриму, а в последующие десятилетия также стал оскароносным режиссером и продюсером.
