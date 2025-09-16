Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    16 сентября, 2025
    Актер, режиссер и продюсер Роберт Редфорд умер в возрасте 89 лет.

    Как передает Report, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на его представителя.

    По его словам, актер умер во сне 16 сентября в своем доме в Сандэнсе, который находится в горах штата Юта.

    Редфорд был одной из самых ярких кинозвезд 1970-х годов, легко переходя от голливудской новой волны к мейнстриму, а в последующие десятилетия также стал оскароносным режиссером и продюсером.

