Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Полиция Баку выявила канал сбыта наркотиков через соцсети

    Происшествия
    • 12 января, 2026
    • 14:55
    Полиция Баку выявила канал сбыта наркотиков через соцсети

    В Баку задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, в ходе последних операций, проведенных сотрудниками Управления полиции Наримановского района и 16-го Отделения полиции против незаконного оборота и продажи наркотических средств, были задержаны 57-летний Рауф Аскероглу и 26-летний Игбал Ахмедов. У них обнаружено и изъято в общей сложности 5 кг 42 г марихуаны, героина, метамфетамина, 708 таблеток метадона, прегабалина и других сильнодействующих таблеток, а также электронные весы, используемые при продаже.

    Задержанные заявили, что наркотики с целью продажи были приобретены у граждан Ирана, личности которых выясняются, с которыми они познакомились в социальных сетях.

    По фактам возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Расследование продолжается.

    наркоторговля торговцы наркотиками полиция героин метадон марихуана Иран
    İranlı narkotacirin Bakıdakı kuryerləri saxlanılıb

    Последние новости

    15:31

    Президент: Электроснабжение охватило всю страну

    Энергетика
    15:28

    Ильхам Алиев: На освобожденных территориях ведется подготовка к строительству еще двух крупных водохранилищ

    Внутренняя политика
    15:28

    В Азербайджане за 2025 год нарушители рекламного законодательства оштрафованы на 0,56 млн манатов

    Внутренняя политика
    15:22

    Забастовка во Франции привела к временному закрытию Лувра

    Другие страны
    15:21

    Мантуров: Россия на конец 2025 года подписала контракты по экспорту оружия на рекордные $70 млрд

    В регионе
    15:11

    В Азербайджане в 2025 году из госбюджета возвращено более 352 млн манатов НДС

    Финансы
    15:08

    Dar Global и Trump Organization запускают проекты в Саудовской Аравии на $10 млрд

    Бизнес
    15:07

    Главы МИД Дании и Гренландии проведут переговоры с госсекретарем США

    Другие страны
    14:55

    Полиция Баку выявила канал сбыта наркотиков через соцсети

    Происшествия
    Лента новостей