Полиция Баку выявила канал сбыта наркотиков через соцсети

В Баку задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, в ходе последних операций, проведенных сотрудниками Управления полиции Наримановского района и 16-го Отделения полиции против незаконного оборота и продажи наркотических средств, были задержаны 57-летний Рауф Аскероглу и 26-летний Игбал Ахмедов. У них обнаружено и изъято в общей сложности 5 кг 42 г марихуаны, героина, метамфетамина, 708 таблеток метадона, прегабалина и других сильнодействующих таблеток, а также электронные весы, используемые при продаже.

Задержанные заявили, что наркотики с целью продажи были приобретены у граждан Ирана, личности которых выясняются, с которыми они познакомились в социальных сетях.

По фактам возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса. Расследование продолжается.