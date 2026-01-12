В Азербайджане за 2025 год нарушители рекламного законодательства оштрафованы на 0,56 млн манатов

Судебные органы Азербайджана в 2025 году наложили штрафы на обшую сумму 564 500 манатов за нарушение законодательства о наружной рекламе.

Об этом сообщили в ответ на запрос Report в Агентстве по государственной рекламе Азербайджана (ADRA).

Согласно информации, ADRA в 2025 году составило и направило в суды в общей сложности 364 протокола об административных правонарушениях в связи с нарушением закона "О рекламе". По 279 из них были приняты решения о применении штрафа.

"В течение 2025 года наиболее распространенными нарушениями в сфере наружной рекламы были ее размещение без разрешения и несвоевременное или неполное выполнение письменных указаний и решений, выданных в рамках осуществления контроля. Принятые административные меры направлены на соблюдение требований законодательства о наружной рекламе", - подчеркивается в сообщении.