​Улюкаев: В правительстве России только сейчас начали оценивать последствия антитурецких санкций

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Министр экономического развития (МЭР) Алексей Улюкаев в интервью телеканалу "Россия 24" признал, что российский бизнес зависит от Турции, в частности, российская туриндустрия, сообщает Report.

"Есть некоторые отрасли, такие, как например туриндустрия, которая очень зависит от этого направления, где как раз ограничения наиболее зримые", - заявил Улюкаев.

Помимо туриндустрии, министр отмечает высокий уровень зависимости от турецких продуктов.

"Доля импорта томатов из Турции очень велика", - признал Улюкаев.

При этом в правительстве, по словам Улюкаева, только сейчас начали оценивать последствия введенных санкций против Турции.

"Должны быть рассмотрены и должны быть приняты необходимые меры, но пока эта ситуация находится в стадии оценки", - заявил министр.