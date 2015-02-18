Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Украинские войска выводятся из Дебальцево. Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко перед вылетом в зону АТО.

"Сегодня мы можем сказать, что вышли 80 частей, ждем еще две колонны. Вышла 128-я (бригада), части и подразделения 30-й (бригады), остальные - 25-го батальона, остатки 40-го, спецназ Нацгвардии и милиция", - заявил Порошенко, добавив, что ожидается вывод еще двух колонн.

В то же время, Порошенко заявляет, что никакого окружения Дебальцево не было. "Мы утверждали и доказывали, что Дебальцево находилось под нашим контролем и никакого окружения не было", - сказал президент.

По словам Порошенко, "наши части и подразделения вышли планово и организованно".