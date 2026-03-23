    Другие страны
    • 23 марта, 2026
    • 19:31
    Украина заинтересована в поставках газа из Мозамбика

    Украина заинтересована в дополнительной поставке энергоресурсов, в частности, из Мозамбика.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу.

    "Обсудили возможности поставки газа в Украину и возможности противодействия вызовам безопасности с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу. Украина заинтересована в дополнительной поставке энергоресурсов", - написал он в своем Telegram-канале.

    В свою очередь Мозамбик заинтересован в украинском опыте и технологиях для усиления внутренней безопасности и защиты людей от внешней агрессии, отметил Зеленский.

    Также лидеры обсудили возможное сотрудничество в сфере цифровизации и продовольственной безопасности.

    "Договорились, что наши команды будут работать вместе", - подытожил украинский лидер.

    Ukrayna Mozambikdən qaz tədarükündə maraqlıdır
