Украина выводит на серийный уровень новые образцы вооружения

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Предприятия оборонного комплекса Украины увеличивают объемы производства и выводят на серийный уровень новые образцы. Об этом заявил в субботу президент страны Петр Порошенко, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Эти предприятия "не только увеличивают выпуск существующих образцов техники, но и выводят на серийный уровень новые образцы", сказал он при осмотре новой военной техники в селе Новые Петровцы под Киевом. Президент, в частности, осмотрел системы управления артиллерийским огнем, модернизированные системы противовоздушной обороны и бронемашины.

"Бронемашины производятся на киевском, львовском, черкасском заводах. Каждый завод будет способен более сотни автомобилей поставить на вооружение нашего войска", - сказал он.

По словам главы государства, был испытан новый автоматический гранатомет, который уже поступает на вооружение. Порошенко подчеркнул, что Украина должна обеспечить высокий уровень боеготовности армии.

Во время показа заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Сергей Пинькас сообщил, что среди нового вооружения, которое уже скоро может получить украинская армия - новые 82-миллиметровые минометы. "Мы также налаживаем выпуск беспилотников, которые сейчас очень необходимы", - сказал он.