Украина вышла из ряда соглашений с СНГ

Правительство Украины также приняло решение о выходе из Горной хартии государств, подписанной в Москве 27 марта 1997 года

Кабинет министров Украины на заседании cегодня принял решение о выходе страны из соглашения о координации межгосударственных отношений в сфере электроэнергетики СНГ. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Выйти из международных договоров, заключенных в рамках СНГ, согласно перечню", - говорится в постановлении.

Правительство Украины также приняло решение о выходе из Горной хартии государств, подписанной в Москве 27 марта 1997 года.

Кроме того, Украина вышла из соглашений с СНГ об основных принципах сотрудничества и координации отношений в области использования атомной энергии в мирных целях

Ранее Украина в одностороннем порядке прекратила действие ряда соглашений и договоров с Россией и СНГ. С 1 апреля 2019 года прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.