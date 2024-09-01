Украина ввела санкции против связанных с авиаинфраструктурой РФ лиц и организаций

Украинские власти ввели новые санкции против почти 150 юридических и физических лиц, обеспечивающих работу авиационной инфраструктуры России.

Украинские власти ввели новые санкции против почти 150 юридических и физических лиц, обеспечивающих работу авиационной инфраструктуры России.

Как передает Report, об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

"Сегодня я подписал несколько новых санкционных решений, санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины - ред.). Почти 150 субъектов - юридических и физических лиц, которые обеспечивают работу авиационной инфраструктуры России", - заявил он.

По его словам, он подписал еще один пакет санкций против украинцев, поддерживающих Россию, которых киевские власти считают "коллаборантами".

Напомним, что в прошлом месяце Зеленский на 10 лет продлил санкции против физических и юридических лиц, которые сотрудничают с Россией.