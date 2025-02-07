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Украина ведет переговоры с ЕС о финансировании замороженных проектов USAID

Украина ведет переговоры с ЕС о финансировании замороженных проектов USAID Правительство Украины ведет переговоры с Евросоюзом о финансировании замороженных проектов Агентства США по международному развитию (USAID).
Другие страны
7 февраля 2025 г. 16:30
Украина ведет переговоры с ЕС о финансировании замороженных проектов USAID

Правительство Украины ведет переговоры с Евросоюзом о финансировании замороженных проектов Агентства США по международному развитию (USAID).

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня".

"Переговоры продолжаются. Уже министры в украинском правительстве проводили встречи по тем программам, которые являются критическими: министерства энергетики, инфраструктуры, цифровой трансформации, юстиции", - сказала она.

Стефанишина отметила, что есть предварительные решения где можно привлечь такое срочное финансирование - это вопрос восстановления, энергетической устойчивости, киберзащиты.

"Но также мы ожидаем, что Европейская комиссия вместе со странами G7 в ближайшие дни озвучит позицию по восстановлению работы конкурсных комиссий, выбирающих ключевых членов судебной и антикоррупционной вертикали", - сообщила вице-премьер.

По ее словам, замораживание USAID в Украине вызвало проблемы в работе ряда комиссий, которые занимаются отбором в судейский корпус.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Aİ ilə USAID-in dondurulmuş layihələrinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı danışıqlar aparır

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