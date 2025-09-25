Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Другие страны
    • 25 сентября, 2025
    • 14:11
    Украина ударами морских дронов парализовала работу нефтяных терминалов РФ в Туапсе и Новороссийске

    Ударные морские дроны Главного управления разведки Минобороны Украины 24 сентября атаковали логистические объекты России на черноморском побережье - порты в Новороссийске и Туапсе, в результате остановлена работа ряда нефтяных объектов.

    Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в украинской спецслужбе.

    "В результате операции ГУР парализована работа нефтеналивного комплекса "Транснефти" и терминала каспийского трубопроводного консорциума, расположенных вблизи Новороссийска, где россияне загружали нефтью свои танкеры, среди прочего и из числа так называемого теневого флота. Указанные пункты перевалки российской нефти суммарно способны экспортировать 2 млн баррелей сырья в день", - отмечает источник.

    Также морские дроны ГУР поразили нефтеналивной пирс одного из крупнейших терминалов России в порту Туапсе.

    По информации источников, хаотичный и неточный огонь российских военных вызвал разрушение жилых объектов, уничтожил несколько легковых автомобилей, а также вызвал панику среди населения в Новороссийске, Туапсе, а также в расположенном в нескольких десятках километров от места атаки Сочи.

