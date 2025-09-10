ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Непал Катар Средний коридор
    Украина синхронизировала с Британией санкции против России

    Другие страны
    • 10 сентября, 2025
    • 19:40
    Украина синхронизировала с Британией санкции против России

    Украина синхронизировала санкции с Великобританией и ввела ограничения против лиц, которые помогают ВПК, теневому флоту и энергетическому сектору России.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующие указы о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций.

    В рамках синхронизации Украина применила ограничительные меры к 47 физическим и 81 юридическому лицу, которые поставляют России электронику, добывают уголь на временно оккупированных территориях и выполняют ремонтные работы на шахтах, а также привлечены к функционированию теневого флота РФ.

    Также Украина применила санкции против 37 физических и 35 юридических лиц, причастных к поставке и внедрению ИТ-решений для российского ВПК, привлеченных к процессам поставки, разработки, производства и обслуживания средств РЭБ, телекоммуникации, электронных компонентов и оборудования для российского ВПК и силовых структур и связанных с поставкой импортного оборудования и комплектующих в обход санкций.

