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Украина получит первые самолеты Mirage-2000 в начале 2025 года

Украина получит первые самолеты Mirage-2000 в начале 2025 года Украина в начале 2025 года получит первые истребители Mirage 2000.
Другие страны
19 октября 2024 г. 14:54
Украина получит первые самолеты Mirage-2000 в начале 2025 года

Украина в начале 2025 года получит первые истребители Mirage 2000.

Как сообщает Report об этом заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на брифинге с главой МИД Украины Андреем Сибигой в субботу Киеве.

"Первые самолеты Mirage-2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года. Также Франция будет готовить пилотов для этих самолетов", - подчеркнул Барро.

Французский министр добавил, что Париж поддерживает план победы, подготовленный Украиной.

По информации украинских СМИ, Франция планирует передать Украине 20 единиц истребителей Mirage 2000-5F.

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