Украина получит от Швеции $2,25 млрд для производства ракет большой дальности

Правительство Швеции приняло решение о выделении по 25 млрд крон (2,25 млрд долларов) в 2025 и 2026 годах на военную поддержку Украины.

Правительство Швеции приняло решение о выделении по 25 млрд крон (2,25 млрд долларов) в 2025 и 2026 годах на военную поддержку Украины.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

По его словам, Кабмин готов выделить средства для военно-промышленного комплекса Украины на массовое производство ракет большой дальности и БПЛА.

Йонсон также отметил, что детали нового пакета будут объявлены в январе.