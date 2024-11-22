О нас

Украина получит от Швеции $2,25 млрд для производства ракет большой дальности

Украина получит от Швеции $2,25 млрд для производства ракет большой дальности Правительство Швеции приняло решение о выделении по 25 млрд крон (2,25 млрд долларов) в 2025 и 2026 годах на военную поддержку Украины.
Другие страны
22 ноября 2024 г. 15:35
Украина получит от Швеции $2,25 млрд для производства ракет большой дальности

Правительство Швеции приняло решение о выделении по 25 млрд крон (2,25 млрд долларов) в 2025 и 2026 годах на военную поддержку Украины.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

По его словам, Кабмин готов выделить средства для военно-промышленного комплекса Украины на массовое производство ракет большой дальности и БПЛА.

Йонсон также отметил, что детали нового пакета будут объявлены в январе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
20 ноября 2024 г. 20:57
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
17 ноября 2024 г. 15:43
Президент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
17 ноября 2024 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi